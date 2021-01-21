疫情及禁聚令下伴侶見面減少感情轉差　機構建議善用視像通話

新冠肺炎疫情改變不少港人的生活方式，同時亦影響人與人之間的關係。有機構今日(21日)發布「疫情下與伴侶之間的感情關係」意見調查結果，疫情下普遍人減少與伴侶見面，當中逾7成半人表示是因為政府的禁聚令；逾6成人稱疫情令伴侶間相處壓力增加；另外，分別有逾5成男士及逾4成女士指因為疫情而增加爭吵。機構建議情侶若不能見面，可多使用視像通話，遇上分歧亦應平心靜氣處理。

香港婚活學院於本月2日至18日透過電話、街訪及網上問卷，訪問229名男士及238名女士，當中逾半數男士及逾4成女士表示疫情下與伴侶見面減少，當中更有逾2成男士及逾4成女士稱見面時間及次數減少3成。而減少見面的原因，分別有7成半男女指是因為禁聚令，無地方拍拖所致。

調查又發現，疫情令伴侶間相處壓力增加，有逾5成男士及逾4成女士指因為疫情而增加爭吵，當中4成男士及近5成的女士指，他們爭拗的主要原因是外出見面減少，感情變淡。而今次調查所得的數字，亦較去年4月的調查有明顯的升幅，當時僅有約2成港人因疫情與旁人多了爭拗。

心理治療師葉子偉表示，疫情下情侶輔導個案比往年多近一倍。情侶於疫情下因禁聚令減少見面，容易質疑對方的投入度；而同居或已婚者若在家工作，經常見面，更易生磨擦，有些個案甚至出現家庭暴力。葉又提到，不少情侶或夫婦會因移民問題產生分歧。婚姻治療師王凱恩亦指出，疫情令很多情侶被迫改婚期，容易導致衝突。

香港婚活學院創辦人張惠萍建議，情侶不能見面，可多使用視像通話，比文字溝通親密得多。若遇上爭吵問題，也應平心靜氣處理問題。該學院高級顧問何景霖則建議，情侶們即使宅在家中，也可「煮飯仔」、製作手工藝、煲劇，為對方送上禮物，製造驚喜。