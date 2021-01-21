黃馮律師行遭接管　合夥人伍永雄提司法覆核求推翻決定

因涉嫌違反《律師帳目規則》於去年被香港律師會接管有黃馮律師行，其合夥人之一的伍永雄出手反擊，昨（20日）入稟高院申請司法覆核，要求推翻律師會的接管決定。伍指已多次就事件向律師會發信作解釋並作出多個建議，惟律師會卻漠視客戶利益拒絕接納。伍認為律師會決定不合理，要求法庭頒令推翻。

申請人是伍永雄，答辯人是香港律師會，而律師行的另一合夥人阮國強則被列為相關利益人士。入稟狀指，黃馮律師行（下稱「黃馮」)一名前文員涉嫌於2019年使用空頭支票盜取客戶約610萬港元，律師會去年6月調查「黃馮」的帳目，發現共約2308萬港元的客戶款項被虧空，11月指「黃馮」涉違反《律師帳目規則》，要求它補回款項並呈交報告解釋。

「黃馮」其後向律師會解釋，只是公司電腦系統出錯和員工手民之誤，並無虧空一事，其後並將款項補回。惟律師會仍於去年12月決定接管「黃馮」。而申請人亦曾向律師會解釋，前文員盜款事件與2308萬缺款無關，受影響客戶亦已獲賠償，並作出多項建議免「黃馮」被接管，惟均被拒絕。

申請人強調，由「黃馮」被接管至今年，估計有約700宗交易因款被凍結而未能完成，涉及的客戶才是最大的受害者。申請人質疑指律師會並沒有詳細交代接管原因，認為該決定並非根據合理的指控或理由而作出，做法不合理且違反申請人的合理期望，故此要求法庭頒令推翻該決定，並要律師會重新考慮申請人提出的方案。