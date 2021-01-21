斥香港充斥假資訊　郭偉強誤稱《衞報》為世衞報章

網上經常充斥假資訊，議員郭偉強今午(21日)在立法會上，提到近年有不少假資訊，認為政府在防止假資訊蔓延方面要多做工夫。但他在發言期間，卻指英國報章《衞報》是世界衞生組織的報章。議員在立法會發言雖然有《立法會(權力及特權)條例》保障，但作為議員，要求政府澄清假資訊的時候，自己卻同時散播錯誤資訊，似乎要多加檢討。

郭偉強繼早前駕駛期間，參與立法會的視像會議後。今在立法會大會辯論《施政報告》時，多番強調社會充斥謠言，包括有人指進行鼻咽拭子測試時，會由鼻孔直插至喉嚨，令人感到痛楚；以及散布前年8月31日太子站的謠言等。他指，散播謠言的人或會獲得利益，更指相信謠言的人是因焦慮、恐慌和憤怒而喪失理性。他指，於後真相時代，人類會因應個人喜好及意願而信納個別的資料來源，質疑會影響社會安定和處理防疫工作。

流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）在《衞報》上指，打擊網絡謠言的最好方法，是以對待真正病毒的方法，一樣對待謠言。而郭偉強引述時則指，現代社會將對待假資訊的態度，一樣認真地對待新冠肺炎病毒，更指現時對待假資訊的法例有嚴重不足，罰則亦過低，因此香港飽受假資訊的影響。

在郭偉強發言期間，議員葉劉淑儀提出規程問題，斥今日應是辯論《施政報告》的內容，希望代主席能作提醒，質疑議員在發言期間鼓吹其立法建議並不恰當，惟郭稱其發言與國家安全和防疫工作有關，因此獲繼續發言。