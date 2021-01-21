議員斥羅致光冷血　智商高但不為市民謀福祉

羅致光被批冷血，智商高只是「讀書叻」，但不會為市民謀福祉。

各行各業受疫情打擊，最新失業率攀升至6.6%，創16年來新高，政府卻仍然打算「搵長者開刀」，將長者2元乘車優惠加價。議員陳克勤狠批勞工及福利局局長羅致光冷血，更嘲諷他智商160，只是「讀書叻」，但不會為市民謀福祉。

議員陳克勤批評，政府施政令市民幸福感下降，從開工不足問題持續加劇至失業率高企，以及計劃將「長者2元乘車優惠」加價至3港元一事，皆令市民的戾氣增加，認為政府沒有認可和關心市民對社會的貢獻。陳狠批羅致光，指其日前對失業率上升，以「只係多咗千幾人失業嘅啫」來解畫，炮轟當中的助語詞「嘅啫」嚴重反映其不在乎逾千失業家庭的生計，直斥他「冷血」，更反諷羅「IQ(智商)好高，有160高智商、高智慧都只係讀書叻嘅啫」，卻不是一個會為市民謀福祉的官員。

失業率再創新高，議員鄭泳舜指年關又到，認為失業率有可能衝破7%。他認為政府要加強力度支援企業及失業人士，推出失業援助金。在中、長期方面，政府則要探討資源再分配，包括稅制改革，改善住屋和劏房等問題。