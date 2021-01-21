警驅散後兜截乘巴士離開黑衣人　物管經理懷扳手噴漆被控

前年9月28日有市民聚集在政總一帶遊行集會，警方驅散人群後，兜截乘坐巴士的示威者，一名物管經理在巴士上疑被搜出扳手及噴漆等，被控管有物品意圖損壞財產罪，他不認罪，案件今（21日）在東區法院開審。警員稱被告當時背著大背囊，垂着頭像要迴避警員的眼神，覺得可疑於是將他截住搜查。

25歲被告黃峻熙報稱物業管理經理，被控一項管有物品意圖損壞財產，控罪指他於2019年9月28日，在香港灣仔菲林明道與港灣道交界，保管一個扳手及一罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以損壞屬於另一人的財產。

偵緝警員鍾偉倫指，當日政總一帶有遊行集會，他當晚在該處進行拘散和掃蕩，示威者分別向灣仔及中環方向散去，他其後坐車到灣仔兜截剛才被拘散的示威者。他在灣仔見到一架從堅尼地城方向開出的104號巴士，載有十多名穿着黑衣、戴口罩或防毒面罩的乘客，覺得有可疑便應上司要求截停車上所有乘客，並對部分可疑人士進行搜身，當中包括被告。

當日負責搜身的警員唐偉倫則供稱，當日所有巴士乘客都要落車，而被告當天雖然不是穿着黑色上衣，但他背囊「漲卜卜」，見到警員後又垂頭躲避視線，並將本身背在右臂的背囊改為手提，認為他有可疑，故要求他將袋內物品取出搜查，結果搜出扳手、噴漆、白膠漿、防毒面罩、護目鏡及手套。唐承認被告當天有解釋到防毒面罩和噴漆是工作之用，但最後仍被拘捕並帶上警車。