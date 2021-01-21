批政府食古不化　經民聯倡重建26舊公屋邨　增25萬個單位

政府在新一份《施政報告》中指出，已覓得330公頃土地，預料可興建31.6萬個公營房屋單位，可滿足未來10年公屋需求。經民聯今午(21日)指土地開發存在不確定性，質疑可否滿足公屋需求，故提出「25萬公屋重建計劃」，建議政府分階段重建26條舊屋邨，預料重建後可提供額外25.5萬個單位。

工程界議員盧偉國指公屋輪候時間長達5.6年，認為政府可分階段重建26條舊屋邨。他指重建計劃與10年建屋計劃沒有牴觸，舊屋邨本就需要重建，並不可能「千秋萬代」地存在，此舉亦可節省大量的樓宇維修保養費用。盧稱房委會在2005年曾推出「全面解構勘察計劃」，認為部分樓宇沒有重建迫切性，但他認為部分樓宇殘舊，甚至有石屎剝落，故拆卸重建更符合成本效益。他又稱，重建計劃如在20年內進行，預料每年可創造最少9500個就業職位，令工程界及建造業穩健發展。

商界議員林健鋒批評政府食古不化，強調不可單靠新建屋邨作為公屋主要來源，又質疑新建屋邨不可達到《長遠房屋政策》的目標。他稱雖然公屋單位數量增加，但人口都會上升，若然解決不了房屋問題，只會造成惡性循環。他要求政府重新檢視公屋政策，「唔好聽完就算數！」此外，林促請政府在《長策》中作出政策宣示；為重建計劃定下路線圖及時間表，避免出現讓業界「一時飽死、一時餓死」；要求政府適時注資房委會並成立公屋重建基金，林強調財政監督亦有必要性，反問「政府邊個項目唔超支？」

議員梁美芬指政府需要為重建計劃制訂時間表及目標，指經民聯對重建計劃「講咗超過10年」，希望政府縮減接納建議的時間，又質疑政府部門之間有問題，直言政府「個腦要轉吓」。她引述審計署曾於2014年指出，原區安置政策會嚴重配屋安排及限制推行重建計劃的靈活性，但她並不同意，反指原區重置可維持當去居民的社區網絡，並提高居民對重建計劃的支持及認同。另外，梁認為房委會與房協應加強合作，在同一地區共同推動重建項目；加快推動重建房委會工廈為公屋；積極將公共設施遷至岩洞，騰出更多土地興建公屋等。