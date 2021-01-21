旅發局下月首推新春網上市集　屬鼠或屬牛人士28元搭纜車

多項新春活動因疫情取消，旅遊發展局也不會舉行新春花車巡遊，改為結合「線上+線下」的新春賀年活動。旅發局表示，將斥資360萬港元，由下月8日（年廿七）至26日（正月十五）舉辦網上新春市集，線下也會推出超過500個新春優惠等。今個農曆新年是將送鼠迎牛，屬鼠或屬牛的市民可以28元優惠價購買山頂纜車與凌霄閣套票，有效期由即日起至3月14日。

旅發局連同本地餐飲業界合作首次推出上述網上新春市集，包羅逾70個本地品牌、過百款賀年產品及美食，由於今年農曆新年與情人節日子相近，部分產品更呼應情人節。部分老字號產品更會每天限量在網上市集發售，多間酒店還會推出新派節慶盆菜，售價介乎592港元至4,268港元不等。

網上新春市集附帶小遊戲，參加遊戲的市民有機會贏取網上市集的折扣優惠，或內附賀年精品的旅發局福袋。至於線下活動則會延續「旅遊‧就在香港」平台，推出超過500個新春優惠，包括酒店、食肆及零售等各式優惠，最平可以約二五折購買罐裝鮑魚。

另外，於牛年或鼠年出生之人士，由即日起至3月14日，可以優惠價28元換購山頂纜車摩天來回套票一張，待疫情穩定後市民可選擇出外使用。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，360萬元活動開支包括與合作伙伴設立新春網上市集、製作小遊戲及相關禮品等，届時市民可透過旅發局網站 (www.DiscoverHongKong.com/cny)或「旅遊·就在香港」網站(www.holidayhk.com)，瀏覽相關活動及優惠。