港府轉軚重啟花市　蘭花大王原擁14檔減剩3檔　慨嘆「好過無」

廢官當道，香港防疫政策朝令夕改早已是尋常事，新春花市早前在取消不足2周後獲重啟，卻令不少花農因而炒車，大呻對高官頻頻「轉軚」感無所適從，有花農今(21日)表示，已自資短租舖位售貨，亦有人與商場合作定點擺賣，因港人留港消費，對今年生意感樂觀，預計可於年三十晚(2月11日)售罄，每一家庭消費約800港元。

有「蘭花大王」之稱，千葉園始創人楊小龍在出席活動後表示，現時花市重開，但加入多項條件，如縮短營業時間、增設清潔時段，自己攤位亦由14個大減至3個，但表示「好過無」，仍會繼續參與花市。他對生意仍感樂觀，「或者生意好咗做唔切」，因花市縮短變相令市民聚焦在開放時間購物，去年年宵沒有乾貨已令生意大增，有舖位在中午12時已將貨物售罄，「唔似以前入嚟玩，買完花就走」。

政府早前曾提議在屋邨補辦花市，楊小龍指，自己當時斬釘截鐵地表明不會參與，認為屋邨客路不同，影響銷情。他預計今年銷情與去年一樣，預計貨物可在年三十晚凌晨售罄。他又解釋今年受疫情影響，市民難以外出、留港消費，故近日有不少市民特意走到花場買花支持本地農業。

對於港府要求花市有條件下重開，以往年三十晚通宵營運不再，楊坦言定必影響銷售，自己在業務上每月投資超過40萬港元，全年支出更達480萬港元，早前有花農希望政府提供一個攤位賠償8萬港元，楊小龍指根本不足以彌補損失，但今年仍不打算將年花加價或減價。

他批評政府新安排指示不清晰，自己起初理解以為14個攤位，可獲分發7個攤位，但公布時才知被減至3個，無奈政府話事，「唔收你錢仲咁多嘢講」。對於若疫情反覆最終或要取消花市亦無可奈何，要以大眾健康為首，他指政府表示會繼續由專家繼續評估狀況。楊現時亦與商場合作，在場內免費定點擺賣，不擔心重開附近花市會影響銷情。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則指，港人對年花有需求，對今年銷情充滿信心，應該會比往年好，料每個家庭會消費800港元。他又指今年銷量較為平穩，雖然不少商務客因疫情減少買花，但多了不少街外散客。對於今年農曆新年與西式情人節「撞期」，他認為客路不一，不擔心影響銷情，但承認現時仍未收到訂單。