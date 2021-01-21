本港通縮持續　推算港鐵今年或須再凍結票價

港鐵今年可能又凍結票價。政府統計處今日(21日)公布去年12月錄得0.7%通縮。若根據政府統計處早前公布的最新運輸業名義工資指數，代入港鐵票價調整方程式後，再加上前2年需要追加的票價加幅，可推算出港鐵今年的票價調整幅度為負0.22%，按機制今年需凍結票價。

港鐵票價調整機制下的票價調整方程式，是將前一年12月份綜合消費物價指數按年變動的一半，加上前一年第4季運輸業名義工資指數按年變動的一半，再額外扣減0.6%，便可計出該年港鐵票價調查幅度。雖然政府統計處未公布去年第4季運輸業名義工資指數的按年變動，但若以去年第3季運輸業名義工資指數按年變動數字代入該方程式，可得出今年港鐵的計算票價調整幅度為負1.8%。

由於政府早年引入「票價封頂機制」，過去2年該機制亦有啟動，今年港鐵需追加1.58%的票價加幅。因此，港鐵今年於該2個機制下的實際票價幅度為負0.22%。由於該數值少於負1.5%，港鐵今年可能需要按機制凍結票價，並將該票價減幅延後至明年處理。

統計處公布去年12月份的整體消費物價指數按年下跌0.7%，是本港連續6個月錄得通縮，而且上月的通縮幅度較之前一個月的通縮幅度擴大了負0.5百分點，主要是由於政府在上月提供較高電費補貼所致。在剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，上月即基本通脹率為0%，低於之前一個月的0.3%，主要是由於外出用膳費用升幅收窄和私人房屋租金跌幅擴大所致。至於去年全年則錄得0.3%通脹。

各類綜合消費物價指數組成項目中，上月錄得按年價格下跌的有「電力、燃氣及水」，其下跌30%；「衣履」則下跌5.9%、「耐用物品」下跌2.6%、「交通」下跌2.1%和雜項服務下跌0.1%。但「食品（不包括外出用膳）」則上升2.2%、「煙酒」上升1.7%、「雜項物品」上升1.4%和「住屋」上升0.3%。

政府發言人指，上月基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平，而受本地第四波疫情和防疫措施影響，外出用膳價格在上月顯著偏軟，同時私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。發言人稱，展望將來新冠肺炎疫情持續威脅下，環球和本地經濟情況仍然充滿挑戰，整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微，政府會繼續密切留意情況。