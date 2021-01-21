反修例平台管理員涉煽惑縱火刑毀　將加控18罪轉區院審

反修例文宣平台、通訊軟件Telegram頻道「SUCK Channel」一名26歲管理員去年被警方拘捕，暫被控以煽惑他人造成公眾妨擾、煽惑他人縱火及煽惑他人刑事毀壞共7項罪名，案件今（21日）在九龍城法院再訊。控方表示案件將轉交區域法院審理，並擬增加至25條控罪，裁判官將案押後至3月4日再訊，以待控方準備轉介文件。被告沒有保釋申請，須繼續還押。

26歲被告伍文浩現被控1項煽惑他人造成公眾妨擾罪、1項煽惑他人刑事毀壞罪及5項煽惑他人縱火罪。控罪指，被告於2019年11月12日，在香港非法煽惑他人以非法阻塞公眾地方，以及干擾港鐵的鐵路服務及交通燈，以致對公眾造成妨擾。他另被控於2019年11月13日，在香港非法煽惑他人無合法辯解，而損毀屬於香港特區政府的警察車輛，意圖損壞該財產或罔顧該財產會否被損毀。

5項煽惑他人縱火罪則指，被告於2019年11月12日、11月25日、12月7日及2020年2月4日，在香港非法煽惑他人用火摧毀香港的警察宿舍，或損毀屬於另一人的財產。

辯方今日投訴警方在搜屋時，曾要求被告承認管有涉案的電子器材，否則「拉埋佢屋企人」；辯方又投訴警方藉詞推搪，令被告無法聯絡律師，要求法庭記錄在案。