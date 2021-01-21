男警認瞞離婚霸宿舍15年　稱因未忘前妻犯案　願還款221萬

一名入伍逾30年的前男警，一直向部門隱瞞離婚狀況，霸佔荃灣綠楊新邨的警察宿舍逾15年，獲得租金福利逾221萬港元。他今（21日）在西九龍法院承認一項欺詐罪，並求情稱因不能忘記前妻，「要守住同我同佢一齊嘅地方」才犯案，如今醒覺「老婆唔會再返嚟」，形容事件是「從幾年來的痛苦解脫」，表明願意作出賠償。裁判官准他保釋至2月11日判刑，索取背景報告後判刑。

50歲被告李德明，事發後已辭職，現時無業。他甫開庭便指因經濟理由故沒請律師出席，並申請將案押後至3月待他去取精神科醫生報告。不過，裁判官指本案已經多次押後，認為毋須等待律師也可繼續處理案件，故拒絕被告申請。答辯時被告起初說不認罪，後來又改口認罪。

案情指，被告在1988年加入警隊，並於1996年結婚。至2002年，被告申請並獲發位於綠楊新邨的已婚警察宿舍單位。2005年1月被告離婚，但他一直沒有報告或更新婚姻狀況，直至當局收到匿名投訴才揭發事件。在2005年1月22日至2020年7月13日期間，被告所獲得的租金福利為約151萬港元，加上利息約70萬港元。被告於去年7月6日接受警方警誡，期間他保持沉默，他於同日辭職，至去年10月7日被拘捕。

被告求情時表示：「我活喺自己嘅世界裏面，好掛住前妻...成日覺得佢會返嚟我身邊，所以要守住同我同佢一齊嘅地方，但原來我嘅諗法係錯嘅」，又指自己「好慚愧」、「唔知點樣面對其他人」，願意將所有退休金交還作賠償。裁判官顧慮被告是否有能力還款，又指賠償問題較複雜，故留待日後交相關部門處理。