男生被搜出噴漆　認打算噴字表達想法　保釋候判

2020年5月10日有團體在網上發起九龍大遊行，當日警員在油麻地截查一名20歲男學生，在其背囊內搜出兩支紅色噴漆，警誡下該男生承認噴漆是「用嚟喺廟街啲公眾地方噴字」。男生今日(21日)在九龍城法院承認管有物品意圖損壞財產罪，裁判官准他保釋至2月3日，等候其感化及社會服務令報告後判刑。

20歲被告鄧皓朗，被控於2020年5月10日在油麻地廟街239號八福匯外，管有兩支紅色噴漆並意圖使用，以損壞廟街的公眾地方。

辯方求情指，被告曾修讀酒店餐飲業高級文憑，惟患有過度活躍症的他在學校遭同學欺凌，他因而提早輟學，任兼職快餐店員及倉務員。被告在自撰的求情信中提到，他關心社會狀況，因一時衝動才犯法。律師亦指被告想協助年輕人發聲，受社運影響才犯案，他亦無意用噴漆噴出具有侮辱及挑釁性的字眼，冀法庭輕判。

案情指，當日警方收到線報，有民間組織在網上發起在九龍舉行未經批准的遊行，遂派員在九龍各區展開反罪惡巡邏行動。當日下午，警員在廟街截查被告及他的兩名朋友，在被告背囊內搜出涉案噴漆及一對手套，警誡下被告承認：「阿Sir，我拎支紅色噴漆係打算用嚟喺廟街啲公眾地方噴字」，以反映香港當下的情況。