兩名工人拋雜物堵路罪成　法庭不排除判拘禁式刑罰

有黑衣人於去年2月5日，在天水圍將單車和垃圾桶等擲出馬路堵路，兩名被指涉事的男子否認參與非法集結罪，經審訊後，今天（21日）在屯門法院被裁定罪成。裁判官王證瑜雖然認同本案在同類案件中不算最嚴重，但仍不排除判拘禁式刑罰，下令把兩名被告還押至2月5日判刑，期間索取社會服務令和勞教中心等報告。

裁判官裁決指，本案爭議點在於兩名被告陳文熙（19歲，裝修工人）和陳穎鏗（24歲，地盤工人）的行為會否令人受驚或破壞社會安寧，而根據控方證供指，兩名被告將雜物擲到馬路後，途經車輛需慢駛及繞過雜物，他們必定有意圖令車輛內的人害怕集結人士會破壞車輛，或危害車內人士的安全，最終裁定兩人罪成。

辯方求情指，本案集結的人數不多，維持時間不長，加上案發時已是晚上11時，現場人流不多，所以構成的危險亦不大，故本案在同類案件中不算嚴重。此外，兩名被告在警誡下均承認阻街，希望法庭同時為被告索取社服令報告。

裁判官認為案情嚴重，指被告的行為會令在場人士擔心人身或財物安危，但亦認同本案在同類案件中不算嚴重，最終聽辯方要求，索取社服令報告，但明言是否判社服令，仍需視乎被告是否有悔意。