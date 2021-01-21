曾國衞指區議員須宣誓　農曆新年後將修訂草案提交立會審議

各界均有聲音建議政府修例規範區議員宣誓安排，政制及內地事務局局長曾國衞今日(21日)出席立法會《施政報告》致謝動議辯論環節中指，政府已即時展開相應研究，認為區議員理應屬於《港區國安法》第6條中指的「公職人員」，決定就公職人員宣誓的修例工作範圍中，涵蓋區議員宣誓安排，預期農曆新年後將相關的條例草案交由立法會審議。

曾指為落實人大常委會就《基本法》第104條解釋，政府正進行相關修訂工作，其修訂方向包括具體的宣誓要求和安排、監誓人的安排、因從事違反誓言行為的法律後果及相關法定程序。

至於選舉制度方面，曾指正檢視現有選舉制度及安排，並計劃修訂相關法例以改善現有安排。他指香港作為關愛共融社會，有需要設特別輪候隊，為有需要人士提供關愛安排。

在引入電子選民登記冊方面，他相信可提高派發選票的準確度及效率。至於境外投票方面，他指留意到因疫情或因邊境管制措施難回港投訴，社會認為政府應為他們提供便利安排，加上選舉管理委員會亦有作建議，惟仍需要仔細研究法律及實際操作問題。

公務員事務局局長聶德權重申，公務員宣誓是一件理所當然的事，相信可加強他們對其身份責任的認知，並可確保政府有效管治。至於在公務員國家事務培訓方面，聶指當局現時與9所內地院校，合辦國家事務研習課程，未來亦會擴大與內地合辦的公務員交流計劃，並會豐富內地專題考察團的內容。他又提到，在創造職位計劃下，截至上月底已開設3.1萬個，其中1.4萬個職位已完成招聘。