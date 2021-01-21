拳擊教練涉欺詐上訴得直　原審無證據下裁定事主自閉欠穩妥

現已結業的連鎖健身中心加州健身，其一名拳擊男教練涉嫌於6年前詐騙學員3萬港元「報名費」，原本被裁判法院裁定欺詐罪成，判監5星期，但獲准保釋等候上訴。高院今天（21日）裁定他上訴得直，指原審裁判官彭亮廷在無證據下裁定涉案學員有自閉症，並因而影響到對證供的判斷，基於裁決有欠穩妥。故撤銷他的定罪。

上訴人李耀倫，被指於2015年9月至10月騙取一名學員。法官今天在判詞中指出，原審裁判官在裁決時，裁定案中事主有自閉症，因此在作供時予人猶豫、遲疑和態度迴避的印象，但控方在原審期間沒有提供證據指事主有自閉症，只是曾經在審訊過程中說過事主有「有一些自閉的問題」，原審裁判官在無證據基礎下，卻斷定事主有自閉症。

法官認為，事主是否具能力作供也成疑，但控方在原審時立場曖昧，令裁判官既要假設事主有能力作供，但又要考慮他是否有自閉症和因此對其證供的影響，控方的做法把裁判官弄致困難境地，對裁判官並不公平。法官裁定原審裁判官接納事主證供的理據不充分，定罪裁決因此並不穩妥，需要撤銷。