台駐港官員簽證將到期未獲續發　陸委會︰已有應對方案

台媒近日報道指，台灣駐香港官員簽證申請延期，港府半年來都置之不理，台灣的陸委會駐港12名人員簽證若到期後，駐港辦事處可能會關閉。陸委會周四（21日）回應稱，目前駐港機構運作正常，台方已備好應對方案，駐港人員會堅持到最後。

台北經濟文化辦事處（簡稱台經辦）代理處長高銘村去年工作簽證到期，疑拒絕簽署「支持一個中國承諾書」，因此不獲續發簽證，被迫離港。據台媒周三（20日）引述學者稱，目前台經辦尚有62名台籍和港籍僱員，擔心近期若兩岸關係出現敏感狀況，該辦事處內職員恐成「人質」。

報道指，包含林振宙在內4名台籍職員簽證已經或快將到期，惟港府於過去半年來對各人提出的簽證申請一直置之不理，而台當局因擔心職員離港後無法再入境，形響辦事處運作，所以各人未返回台灣。

陸委會副主委兼發言人邱垂正周四重申，駐港機構是經過與香港政府協商，換文同意設立的，長年從未逾越分際；呼籲港府屏除不必要的障礙，回歸到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，維繫台港正常交流，以保障雙方民眾的權益。