指司法機構上訴機制有效　鄭若驊拒設量刑委員會

外界一直對法庭對於反修例案件的判刑準則有爭議，更有不少評論狠批輕判輕放的情形時有出現，故坊間一直有意見認為政府應設立量刑委員會，以規範判刑標準。被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊今日(21日)在立法會謝謝動議上再次拒絕設立量刑委員會的要求，更指現時上訴機制行之有效，同時希望議員可以平常心面對「司法改革」，又明言推動司法改革應為司法機構的工作，律政司的角色是配合。

在連續2日的致謝議案上，不少議員關心司法改革和設立量刑委員會方面的議題。鄭在官員發言的環節上回應指，希望議員以平常心看待「司法改革」這字眼，重申司法改革應該由司法機構去做，而非律政司，惟鄭指若司法機構打算改革，律政司亦會配合。鄭又指，如果有人對判刑或判案感到不滿，現行的上訴機制行之有效。

至於量刑委員會方面，鄭指類似的機構有好多不同的目的和職能，部分司法管豁區是為了平衡法院就判刑的酌情權和判刑的一致性而設。她認為現行法律已有上訴機制，而下級法院應受上級法院的案例所約束，同時認同市民若對審訊速度和次序或判刑結果有所不滿，相信只要有證據、理由和理據，司法機構皆會認真跟進。