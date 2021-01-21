油尖旺爆疫　衞署未列席區會　議員轟不能接受

新冠肺炎疫情無日無之，油尖旺區更是重災區，油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會今日(21日)召開緊急會議討論有關區內爆發疫情的問題。會上有區議員怒斥衞生署未派員列席，不能解答提問；亦有區議員批評衞生署發放資訊模糊，而劃出強制檢疫區的措施，亦為市民「添煩添亂」。

區議員許德亮批評，今天主要開會討論油尖旺區的防疫事宜，衞生署竟然未有派人列席接受提問，是不能接受。他又指，區議員責任是向政府反映區內市民意見，而政府部門需要接收議員意見。

許又指，衞生署不公布確診者居住的樓層，會令到同一大廈住客擔心，至少無事的住客可避免乘搭到確診者的客𨋢。區議員林兆彬則指，曾被當區居民詢問確診者的樓層，但因政府未有公布相關資料，被當區居民指「同政府夾埋」有意隱瞞。

另外，區議員李傲然指，強制檢測添煩添亂，令市民無所適從。他批評，衞生署不了解區內大廈結構，不清楚哪一幢大廈的喉管與另一大廈相連，而一些在指定檢疫區的商舖，生意亦大受影響，認為政府要推出支援措施，補貼受影響商戶。