港鐵玩弄機制為加價鋪路　今年須追加1.58%票價

港鐵近年坐擁巨額盈利下仍堅持按機制加價，被外界狠批其「賺到盡」。港鐵為了加價可謂機關算盡，早在去年便為爭取今年能夠加價「鋪路」，於處理「票價封頂機制」追加票價加幅時「搬龍門」，令港鐵今年可追加共1.58%的票價加幅，達到可以啟動加價的門檻。可惜「人算不如天算」，本港多波新冠肺炎疫情摧殘下，連續多月通縮，港鐵的如算盤最終或許未能打響。

根據港鐵票價調整機制，若票價調整方程式計得的票價調整幅度達到正1.5%或負1.5%，該年便可按相關票價調整幅度來啟動加價或減價。另外，政府於2013年引入「票價封頂機制」，將港鐵每年的實際票價加幅，限制不得多於前一年第4季的家庭月入中位數按年變化幅度，一旦該機制啟動，港鐵按方程式計得的票價加幅與實際加幅之間的差額，需於之後2年各追加一半。

過去2年港鐵均觸及了該「票價封頂機制」。前年港鐵按方程式計得的票價加幅為3.6%，但被機制「封頂」只能加價3.3%，有0.3%的加幅需留待日後追加，但港鐵及政府當年認為若按該機制的原本設計來處理，則分別於去年及今年各追加0.15%，相關數值太細，所以決定「簡化安排」，將該0.3%一併安排於今年才追加。及至去年，港鐵按方程式計得的票價加幅為2.55%，但由於前年第4季的家庭月入中位數按年變化幅度錄得負數，根據機制港鐵須凍結票價。港鐵於去年發出的新聞稿指，會按照前年的「簡化安排」處理追加票價加幅，但同時卻根據該機制的原本設計，將該2.55%的追加票價加幅於之後2年各追加一半，則分別於今年追加1.28%，以及於明年追加1.27%。

由於今年需處理前年和去年的兩筆追加票價加幅，令到港鐵今年實際追加票價幅度達至1.58%；只要港鐵今年按方程式計得的票價加幅不多於負0.08%，在追加1.58%後，數值最少能達到正1.5%，觸及機制下的啟動加價門檻。

翻查資料顯示，自兩鐵於2007年底合併以來，除2018年的第4季運輸業名義工資指數按年變動曾錄得負數外，其餘時間本港均錄得通賑，運輸業員工亦有加人工，導致港鐵根據票偵調整方程式計得的票價加幅從未試過負數。但人算不如天算，本港被新冠肺炎疫情困擾近1年，過去6個月連續錄得通縮，去年第3季運輸業名義工資指數亦錄得負數，最終令港鐵的如意算盤未必能夠打響。

港鐵回覆指，處理前年及去年的追加票價加幅安排，均獲港鐵與政府雙方同意，並重申由於前年的0.3%數值較小，若分成兩半於之後2年遂一追加，短途車的乘客會未能受惠。但港鐵無解釋為何2年處理追加票價加幅的安排不同。