臭氧及二氧化氮水平持續高企　環團促改善路邊空氣質素

環保署日前公布2020年空氣污染數據，有環保團體今(21日)指出，雖然疫情下在家工作、停課令車流減少，導致空氣污染稍為紓緩，但路邊空氣質素仍未明顯改善，尤其臭氧和二氧化氮水平持續高企，值得關注。團體建議政府修訂本港空氣質素指標、發展電動交通工具、增設更多低排放區，以加大力度改善路邊空氣污染問題。

環保團體「健康空氣行動」的分析顯示，路邊二氧化氮(NO2)的濃度仍超出世衞及本港空氣質素指標限值75%；微細懸浮粒子(PM2.5)、可吸入懸浮粒子(PM10)及二氧化氮的年均濃度雖然符合本港要求，但仍未達世衞標準；路邊臭氧水平則停留在有紀錄以來最高位；屯門則再度成爲污染水平最高的一般監測站。各項數據都顯示，疫情下市民重整工作及出行模式，使車流減少、空氣污染稍為紓緩，但路邊空氣質素有待改善。

然而，政府早前提出修訂本港空氣質素指標，把PM2.5的濃度限值下調，卻把容許超標次數從9次大幅放寬至35次，草案將於下半年才提交至立法會。政策倡議主任賴嘉梨形容，此舉等同提高合格分數、使考試更難，卻容許多次「肥佬」，根本無助改善空氣污染。團體促當局取消容許超標35次的標準，並盡快完成修訂，於上半年內提交。

另外，團體亦建議政府於2021年發展零排放公共運輸，推動電動小巴和巴士，並制訂時間表淘汰以化石燃料推動的車輛；投入更多資源、於3年內推出改善臭氧的方案；增設更多低排放區，並擴大規管範圍至所有車輛，以改善路邊空氣質素。