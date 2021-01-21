涉串謀欺詐及洗黑錢罪　廉署再起訴一名工程公司董事

廉政公署今(21日)再以涉嫌串謀欺詐及洗黑錢，落案起訴已結業的成達建築工程有限公司股東及董事劉聰海(54歲)。他與早前已被廉署起訴的4人，一同涉及7530萬港元的信用證貪污詐騙調查。劉已獲廉署准予保釋，會在下周一(25日)在東區裁判法院應訊。

廉署表示，劉在2016年與中國鐵建（香港）有限公司簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。該公司再在同年的12月與中國鐵建香港一間子公司，簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外3個項目從景泰建築工程有限公司採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

劉涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間，串謀與中國鐵建香港副總經理王曉杉、景泰建築董事及成達建築首席行政官劉慶龍、成達建築董事盧沛如及其他人士，串謀欺詐星展銀行有限公司，從而致使該銀行支付共逾7530萬港元予景泰建築。

王曉杉(51歲)，劉慶龍(56歲)，盧沛如(70歲)，及陳家豪(34歲)等，早前亦涉嫌與該勾當有關被控共16項貪污、串謀欺詐及洗黑錢罪名，有關審訊排期至今年7月5日進行。