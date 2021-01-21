元朗天水圍區機場巴士改行屯赤隧道　九巴冀農曆新年前後落實

屯赤隧道去年12月底通車，現時來往屯門區至香港國際機場的龍運A線及E線巴士均改行該隧道。九巴表示，屯赤隧道運作初期大致暢順，反應比較好，目前正與運輸署商討元朗及天水圍區龍運路線改經屯赤隧道事宜，希望農曆新年前後可落實安排。

九巴表示，屯赤隧道通車後，留意到屯門公路擠塞情況有所改善，昨日(21日)亦已安排與元朗區區議員試車，並正與運輸署商討落實該區龍運巴士改經屯赤隧道的安排，屆時A線巴士亦會因應路程縮短，車費有所下降。至於北區龍運巴士方面，九巴車務策劃部主管梁領彥表示，北區巴士相關需求不急切，故會在第三階段才處理。

他續稱，留意到屯門往元朗車路經常擠塞，博愛醫院迴旋處位置尤其嚴重，故九巴去年11月起，已因應情況安排巴士有需要時以錦田往青山公路一段路替代原來路線，車站安排不變，現時平均每日有6至7條路線會有此安排，繁忙時間涉80架次。

有份試車的元朗區議會巴士服務工作小組主席陳樹暉表示，昨日試行朗屏、天水圍至機場的A37線車，感覺車程需時無太大分別，但市民對減價感雀躍，惟目前民政事務處仍未允許區議會復會，區議員無機會在會上討論及通過議案。他又認為屯門皇珠路塞車情況仍然令人擔憂，機場恢復正常運作後或遇大挑戰，建議龍運可在繁忙時間設立特快線，方便市民出入。