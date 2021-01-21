黎智英Mark Simon涉抹黑拜登　政界指美新政府須徹查

壹傳媒黎智英於去年捲入涉造假抹黑時任美國總統大選參選人拜登的醜聞，而當時黎亦承認其助手、美國中情局前僱員Mark Simon有份參與。有政界人士認為美國新政府上場後定必要跟進及徹查事件。

去年11月底有市民自發在美國白宮網站發起一項名為「要求立刻調查黎智英」的聯署，要求調查涉嫌抹黑拜登的事件。聯署於去年12月30日結束，最終有逾11.1萬人簽署。當白宮網站的民間聯署達到10萬人數，美國政府需按慣例回應相關訴求。但隨着美國政府換屆，今日(21日)發現有關網頁突然關閉，並重新導向至新的白宮主頁。

「23萬監察」發言人王國興強調黎利用壹傳媒干擾美國選舉，與Mark Simon同樣干犯嚴重罪行。而要求徹查二人的聯署人數已達標，是不爭事實，美國政府不應「閂咗網頁當無事發生」而置之不理，否則自稱是民主大國的美國則是漠視民主，而拜登亦是違反當初的競選承諾。即使美國改朝換代，王促請拜登上台後定要徹查到底。

黎智英曾揚言「為美國而戰」，他在去年的美國總統大選前期，一度被指押注時任美國總統特朗普連任成功，惟其後爆出目前被香港警方通緝的Mark Simon用黎的私人公司的資金作研究，因金額只有10000美元（約78000港元），所以毋須獲黎的批准，其後偽造「情報報告」並發布假消息，抹黑另一參選人拜登的醜聞。

東窗事發後，黎急急與Mark Simon割席，並死撐事前不知情，而Mark Simon事後表示感到後悔，無想到處理報告會造成錯誤，隨後亦辭職。