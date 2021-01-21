法國進口麵包卷芝麻驗出致癌物　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心在一款由法國進口的「BIOFOURNIL有機迷你多種穀物麵包卷」，驗出其所使用的芝麻，含有可能致癌的環氧乙烷，食安中心呼籲市民不要食用，呼籲業界停止使用或出售，而進口商已按指示展開回收。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

有關麵包卷的進口商是City Super Limited，產品的最佳食用日期為2月24日及3月10日。食安中心發言人指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收，而受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。

食安中心續指，初步調查發現進口商City Super Limited曾進口部分受影響產品，並在旗下零售點出售，所有受影響產品已經售出。該進口商已按中心指示展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2736 3866。