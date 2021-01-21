立法會周一再討論垃圾徵費草案　7環團籲呼勿重新審議

垃圾徵費胎死腹中，現將會在立法會重新審議，但就是否從頭審議或是承接上次討論，或中間着墨的方式，則仍未有定案。7個環保團體今(21日)致函予20名立法會《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員，促請他們延續前法案委員會討論，而非重新審議。

立法會將於下周一(25日)召開會議，審議都市固體廢物收費條例草案。綠領行動、綠惜地球、綠色和平等7個環保團體今向現時20名法案委員發信，表示現時20名委員名單中，多達17名是上一次法案委員會成員，對條例有充分了解，沒有必要從頭開始討論法案。信中提到，垃圾徵費是整個廢物管理及源頭減費的重心，是推動綠色經濟的火車頭，如重新討論條例，審議時間勢必延長，但垃圾徵費已拖延15年，又較台北、南韓、東京等鄰近地區落後至少10年，促請委員會早日完成審議程序。

在去年11月時，委員會召開會議時曾就審議程序諮詢法律顧問，委員會當時列出3個方案，包括從頭審議；承接上次討論；或中間着墨的方式討論。當時飲食界議員張宇人與批發及零售界議員邵家輝都話不反對重新審議，指委員人數已不同，新委員或不同意過往決定，程序公義下，應重新審議。