社區檢測承辦商服務準確性惹質疑　食衞局：已邀袁國勇跟進

油尖旺區早前有尼泊爾裔居民月初出現病徵後，兩次到社區中心及流動採樣車檢測但未驗出病毒，其後因不適入院方證確診，外界質疑承辦商的檢測服務準確性。食物及衞生局今（21日）表示，已即時向醫院管理局及檢測服務承辦商了解更多情況，亦已邀請政府專家組成員袁國勇參與跟進。待有進一步消息，會盡快公布。

食衞局又指，負責相關檢測服務的承辦商，即金域檢驗（香港）有限公司及香港分子病理檢驗中心，均通過衞生署外部質素保證計劃，並具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格。而截至昨日（20日），由金域檢驗（香港）有限公司負責、涉事的梁顯利油麻地社區中心已為近9萬名市民提供服務，當中312名市民染疫；而香港分子病理檢驗中心在不同地區運作的流動檢測站，共為超過18萬名市民提供服務，有186個樣本驗出有病毒。

至於其他社區檢測中心，該局指，截至昨日，全港19間社區檢測中心透過採集合併拭子樣本，為超過64萬名市民提供檢測，識別出811宗懷疑確診個案，並轉交衞生防護中心覆檢及跟進，比率為0.13%；而流動採樣站則為超過38萬名市民進行專業拭子採樣及病毒檢測，識別出283個懷疑確診個案，比率為0.07%。