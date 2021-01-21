一名27歲女子洗澡後不省人事　初步發現懷疑一氧化碳中毒

東區醫院昨(20日)通報一宗懷疑使用氣體熱水爐後一氧化碳中毒個案，一名27歲女子在洗澡後不省人事，現時情況穩定，初步發現病人洗澡時全關上浴室內門窗，可能令浴室內的一氧化碳水平上升，而事發時病人浴室的抽氣扇已損壞了數天，調查仍然繼續。

衞生署表示，該名女子在本月19日在家使用氣體熱水爐洗澡，約半小時後被發現在浴室內不省人事，隨即送往屯門醫院，其後轉送東區醫院接受治療。根據初步調查資料，該氣體熱水爐是透過網上從香港以外地方購買，而事發時浴室的抽氣扇已損壞了數天，洗澡時浴室內的門窗全關上，可能因而令浴室內的一氧化碳水平上升。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料，如木材、天然氣和汽油而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

中心提醒，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。