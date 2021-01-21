兒童醫院初生嬰注射氯化鉀後血鉀過高　心臟一度停跳5分鐘

香港兒童醫院今日(21日)公布1宗重要風險事件，涉及1名因患複雜性先天性心臟病的初生嬰兒，於上周三(13日)接受緊急心臟手術(Norwood手術)，及用人工管道接通右心室與肺動脈，並接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，以支援心肺循環功能，病人同時因腎功能問題，需接受連續性腎臟透析。在上周四(14日)，病人因出現低血鉀症，醫生為其處方氯化鉀靜脈輸液，惟病人在翌日(15日)接受第3劑注射期間，因血鉀水平過高，出現心搏過緩，及後心跳更一度停頓，醫生即時停止注射，並以藥物及加快腎臟透析的速度去除病人血液中過量的鉀，病人於5分鐘內恢復心跳及正常心律。

該院表示非常關注今次事件，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局呈報，院方亦會成立根源分析委員會，調查病人血鉀水平過高的原因，並於8個星期內向醫管局提交報告。

由於病人正靠體外膜氧合器去替代本身的心肺循環功能，事發期間其血壓及血氧含量一直維持正常水平，加上醫生即時進行治療，因此並無導致重大傷害。院方已向病人家長解釋事件，而醫護團隊會繼續緊密監察病人情況，提供適切治療，並與家長保持密切聯繫，提供一切可行支援。