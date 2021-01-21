政Whats噏：鄧炳強客串警隊宣傳片　扮一柴協助《守城》

警隊近日大力推廣新一輯宣傳片《守城》，相信唔少人都知道片中指揮官一角，由警務處副處長（行動）蕭澤頤親自擔綱演出，他的一句對白：「人我放，但行唔行到出去，就睇你本事！」更加街知巷聞，不過，鮮為人知，原來警務處處長鄧炳強亦有客串片中一角，就係駐守反恐特勤隊嘅「一柴」（高級警員），片中所見，鄧手持長槍戒備，若不留意，也不知道原來是一哥親自上陣，他希望帶出小角色、大意義，無論駐守警隊邊個崗位，都係默默支援前線，讓人員可以安心應付社會上各種挑戰，守護香港。

《守城》講述警隊成功拘捕恐怖組織頭目，其黨羽在全港多處策劃恐怖襲擊，挾持人質以威逼警隊釋放其首腦。警隊透過高度的策劃和執行能力，一舉搗破恐怖分子的陰謀，共有600多名警務人員參與演出，來自超過15個單位，包括飛虎隊、反恐特勤隊、機場特警、爆炸品處理課。而攝製團隊為求逼真，除在警察總部指揮及控制中心，更在多個香港地標實地取景，包括香港國際機場、會議展覽中心、青馬大橋、青衣油庫、港鐵香港站甚至維港上空等。

警察公共關係科郭嘉銓今日(21日)出席傳媒分享會時話，鑑於前年6月開始有暴徒借反修例事件到處破壞、襲擊市民，令本土恐怖主義萌芽，香港一度變得風雨飄搖，至去年中，警隊止暴制亂初見成效，香港治安逐步回復穩定，惟社會上仍然充斥對警隊嘅失實指控，警隊除一如以往繼續專業執法，即時澄清不正確的消息，讓市民認清事實外，亦有需要展開新一輪的宣傳工作，拍攝《守城》，目的係向公眾展現警隊專業嘅一面，即使面對社會動盪，同被惡意中傷和抹黑，警隊亦從未退縮，並一直肩負「守護我城」的使命，保護市民生命和財產。

宣傳片將於本周六（23日）晚上10時半及11時，分別在無綫電視翡翠台及香港警隊社交平台發布。