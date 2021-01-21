通識科新委員會召開第2次會議　料討論是否保留長答題

教育局去年11月宣布「改革」備受爭議的高中通識科。政府新成立的委員會今（21日）召開第二次會議，據悉委員會探討試卷是否保留著重學生分析及組織能力的長題目，預計在農曆新年前完成有關「改革」框架，並在年中公布。

教育局早前公布，通識科將被更改科目名稱，而課程內容及課時亦會減半、取消獨立專題研究（IES）、通識教科書須送審，以及將考評簡化為「達標」與「不達標」等；而新課程框架亦將在9月實施。

原先課程發展議會轄下的通識教育科課程檢視專責委員會，已於去年12月中舉行最後會議，近日課程發展議會成立名為「香港考試及評核局重新冠名科目委員會」，而委員會主席是嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬，委員另有教育局及考評局成員，亦有大學學者及中學教師。

劉智鵬指，由於時間緊迫，委員會加密至每周開會1次，認為新課程較現有課程簡化，相信委員較容易達成共識。他又指，期望通識科改革後，不會是迫學生讀書及背書去準備考試，而是讓高中生認識各種知識，在沒有壓力下培養學習興趣。

據了解，委員會會討論是否保留重視學生分析和組織能力的長答題。委員會預計農曆新年前後達成改革的框架，在年中有決定，相信趕不及出版教科書在新學年採用，學校須自行製作教材。