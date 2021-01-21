警搗元朗煙花爆竹倉　檢兩噸貨拘一男子

年近歲晚，過往元朗警區不時收到非法燃放、儲存或管有煙花爆竹的報告，警方高度重視相關案件及作出相應行動，包括調配軍裝警員到曾經非法燃放煙花爆竹的黑點作高調巡邏，阻嚇市民非法燃放煙火。此外，警區刑事部探員，亦針對該類罪行作情報主導行動，突擊搜查懷疑藏有煙花爆竹的地點，從而堵截來源及打擊供應鏈，避免該類物品流入市面。

元朗警區刑事部根據線報及經深入調查後，鎖定一個位於橋興路木橋頭村附近、約20呎長的貨櫃，懷疑裏面藏有大量煙花爆竹。今日(21日)下午3時許，探員掩至貨櫃附近埋伏，期間一名男子駕駛私家車到場，落車以鎖匙打開貨櫃門，探員認為時機成熟，一擁上前將他截停，並持法庭搜查令進入貨櫃搜查。

探員在貨櫃內檢獲不同種類的煙花爆竹，重量超過兩噸，市值逾240萬港元，以及一批紙張及數簿。探員遂將該名男子拘捕，將其押返寓所搜查，再檢獲小量煙花爆竹。由於貨櫃沒有任何安全措施，爆炸品處理課人員到場協助檢取煙花爆竹，以及提供安全指引。警方於明日(22日)，會將該批煙花爆竹將送至土木工程處礦務處進行儲存及化驗。

元朗警區刑事總督察歐陽德表示，被捕男子姓胡(51歲)，報稱無業，據悉有黑幫背景，將被通宵扣查。根據包裝紙所示，不排除該批煙花爆竹來自內地，從何途徑偷運入境有待進一步調查。由於檢獲的數簿有客人名字，相信該些煙花爆竹在本地分銷。藏有或燃放煙花爆竹為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款25000港元及監禁6個月，市民切勿以身試法。