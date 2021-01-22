新任美國第46任總統在25,000名國家警衞軍滴水不漏的團團包圍嚴密保護下如期宣誓上任就職。

早上美國朋友「哥麥」來訊興奮的報喜，說總統就職典禮有驚無險的順利完成。哥麥是退役的海軍陸戰隊軍官，聊着說：「你也看到那場面，聽到那演講吧！我的一個老戰友剛來電也談到這總統的演說，很有意思和發人深省。我們一起在中東海灣服役的，跟剛上任的總統還是參議員時候便已互動交過手了。老戰友也老實的告訴我他永遠都不會投票給那前參議員的，這次選舉，他是支持前總統特朗普的7,500萬美國人之一，但輸了給拜登的8,000萬支持者。輸了便輸了，在美國民主制度的大框架下，最重要的是遵守憲法裏的法治原則。」

哥麥繼續說：「在美國成立244年的過程中，有59次就職典禮，涉及46位總統就任。在46次的宣誓就職中的一個共同點，就是退任者把權力和平的移交出來，這傳統每次都順利的進行和完成，是美國民主的標誌！今次也是險象環生的硬着陸的承傳下來！4年前，特朗普正好站在拜登今天的台上，發表了第58屆就職演說。他的話是針對着當時那深陷困境的美國，他說：『這種美國大屠殺就在這裏停下來，現在馬上就停下來！』他更把特別意義注入國家憲法序言的首幾個字：『我們人民……』。他說：『今天，我們不僅在將權力從一個管理團隊移交給另一團隊，或者從一個政黨移交給另一黨，我們還在從首都機關的手裏，將權力移交，還給美國人民。』他還說，『真正重要的不是哪個黨控制我們的政府，而是我們的政府是否由人民控制。2017年1月20日將被人們紀念為人民再次成為這個國家的統治者的那一天。被我們國家遺忘的人將不再被遺忘了。現在每個人都在聽你的。』現在4年後重溫這篇多麼動人的演詞，再看着1月6日發生的暴亂，真不知道這是不祥的預兆還是黑色的結局！特朗普的就職演說真是一個自我實現的預言。成千上萬的追隨者聚集在國會前，聽着他們總統的呼籲，遊行進入國會大樓，以『制止偷竊』。特朗普已將愛國的責任交給了他們，使他們成為了挽救國家愛國者！特朗普談到的美國大屠殺並沒有在4年前止步，而是一直的繼續下去到現在，導致美國國會被猛烈襲擊的恐怖場面。作為一名美國公民和退役的士兵，我曾發誓要以我的生命來捍衞憲法，尊重一個政黨向另一政黨的權力轉移。特朗普為賦予人民群眾權力而誤導他們去執行他們無權執行，也無能力應對的任務，而無視美國民主的整個大前提，我們作為民主國家的力量來自自由公正的選舉，而不是蠻力、暴力、謊言和歪理。」

我插嘴說：「看到新總統就職時，他凝視着正經歷了一場憲政大殺戮的戰場，一個由25,000名武裝部隊封鎖的城市，士兵人數比在中東的美國士兵多3倍！不是因為華盛頓受到外國武力的威脅，而是要保衞當權的政府官員不受美國人民的襲擊！拜登對着插在地上眾多的小國旗，少許嘉賓，和電視鏡頭說他的就職講詞。」

哥麥打斷我的話，道：「拜登總統的話是發自內心的。主題是大團結。我期望拜登總統是成功的，不然，他的失敗，就是國家的失敗。他面前的任務是巨大的：醫治一個深深分裂的國家，重塑成千上萬美國人民的互信和愛國心，重建一個造成40萬美國人死亡的疫情破壞了的經濟，並使美國重返其在世界各國之首的應有之地位。我祈求他能夠完成如此艱巨的任務。因為這場美國的大屠殺必須立即就此停止！」

我深深的體會他盼望的心情：「中國北京天安門前掛着兩條標語，其中一條從1950年第一次國慶開始，便是『世界人民大團結萬歲』！我們都是一個命運共同體！大團結，是硬道理，是唯一的出路！」