東京返澳航班1人確診　澳門新增第47宗新冠肺炎病例

接載澳門居民由外國返澳門的2個航班共109人先後抵達澳門，澳門當局在今日(22日)表示，其中1個航班上有1名居民的新冠肺炎快速檢測結果呈陽性，連同附近座位人士，共11名居民立即被送往路環高頂公共衛生臨床中心，等候常規核酸檢測結果；其餘98人則到鷺環一間酒店隔離。

澳門政府早前收到通知，原有115名澳門居民需要回澳，但1人在英國核酸檢測呈陽性未能登機，亦有5人因私人原因沒有上機；餘下的109人分別由英國或葡萄牙等10多個國家出發，轉至東京後再乘坐澳航2個航班，先後在昨日(21日)晚上近8時和9時半抵達。

今次2個航班抵澳門後全程閉環管理，機上包括乘客和機組人員亦需接受核酸檢測，飛機及相關設施亦需消毒處理。

澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，今日(22日)新增1宗新冠病毒肺炎輸入性確診病例，為澳門第47例。患者為一名澳門居民，女性，43歲，1月19日由杜拜出發，20日經新加坡到日本，21日乘坐澳門航空NX867航班由日本東京出發，晚上9時18分到達澳門，經2次新冠病毒快速檢測呈陽性。該病例無症狀，已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。原本10名密切接觸者最後確定為8人，這8人現正在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察，較早前送往高頂公共衛生臨床中心的另外2名人士已轉送鷺環一間酒店接受醫學觀察。