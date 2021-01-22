東方日報A1：黎智英專用大狀臨陣離港

官司纏身的壹傳媒黎智英曾揚言「為美國而戰」，更曾一度被指押注特朗普連任美國總統。隨着特朗普卸任，黎不單止失去這座「靠山」，其「專用」的資深大律師鄧樂勤（Peter Duncan）也選擇不接手其保釋上訴。律政司原定委聘英國御用大律師David Perry任主控官，處理黎被控2019年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案，但日前臨時易帥，改聘一名本港律師接手。而臨近2月1日終審法院處理律政司就黎的保釋上訴，黎竟臨陣斷臂，鄧樂勤現身處新西蘭度假，不會參與終院審訊，據悉，屆時代表出席終院審訊的是本地資深大律師黃繼明及黃佩琪。有學者猜測鄧樂勤或認為黎案勝算不高，故放棄代表黎打官司。

正在赤柱監獄還押的黎面對多項控罪，其中於去年12月2日被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，翌日提訊後被拒保釋，即時還押，但在還押20天後，獲高等法院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及多項保釋條件外出。律政司就該決定於去年12月31日向終審法院提出上訴，終院認為議題涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，決定向律政司批出上訴許可，並排期於下月1日審理，期間黎智英須還押。

黎曾於2017年六四集會上涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，連同欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，3案全部均由鄧樂勤擔任法律代表。本報昨以電郵向鄧樂勤查詢他是否已離港，他指1月1日已放假離港，現身處新西蘭，但否認退休，會於今年稍後時間回港。

至於黎涉嫌於2019年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案，案件下月16日開審，預料審期10天。消息指，黎已物色大律師處理該案。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，黎是次缺少了代表多年的資深大律師出戰，反映鄧樂勤認為勝算不高，沒有十足把握，故決定放棄代表黎。

時事評論員陳雲生指，假如鄧樂勤要退休，事前理應有充足時間，這次臨時換人較突然，因被控欺詐及違反《港區國安法》等並非普通官司，黎失去一位權威大律師幫忙，難免令人有猜想，但他認為對判決和量刑影響不大。

消息指，代表黎出席終院有關保釋上訴的是資深大律師黃繼明及黃佩琪。翻查資料，黃繼明曾代表懲教署出戰社民連立法會前議員梁國雄就男囚犯被剪髮，挑戰懲教署工作守則提出司法覆核一案。

至於黃佩琪則專攻刑事法，David Perry過去多次代表律政司擔任檢控工作，包括前特首曾蔭權涉貪案及前政務司司長許仕仁貪污案，而黃是David Perry的副手，屬於控方律師團隊的成員。

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