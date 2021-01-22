傳建制派要求換局長　陳肇始：未來會盡最大努力

新冠肺炎在本港肆虐1年，陳肇始接受電台訪問時表示，回顧過往，每一波疫情所得的經驗都值得港府吸取並加以改善，承認某些措施可以考慮得更詳細，如去年7月禁午市堂食安排，又指港府對於疫情久未清零需負上責任，惟強調無市民配合，實施防疫措施會很困難。被問及有否能力繼續帶領團隊抗疫，以及傳有建制派要求換局長，陳稱，建制派或會有不同意見，會繼續聆聽意見並加以改善，未來會盡最大努力帶領食衞局和衞生署前行。

至於本港去年1月出現首宗確診個案，有公立醫院醫護於2月罷工要求全面封關，罷工首天，港府即宣布關閉羅湖等4個關口，陳解釋，政府政策很多時是準備好但未公布，只是「慢咗話畀大家知」，否認是「讓步」封關。

被問到起初的確診個案均是經高鐵到港的武漢輸入個案，惟當時港府無要求搭乘高鐵抵港人士申報健康狀況，是否怕得罪中央而不實施措施。陳否認有關說法，指早期便禁止來自武漢的人士入境，形容有關措施「嚴厲」，惟署方當時對病毒認識不足，以為要求有關人士入境時量體溫，便可堵截確診者入境，無料到無病徵人士亦會帶病毒。