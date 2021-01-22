政Whats噏：誤稱《衞報》由世衞所出　郭偉強慘遭各界抽水

一次口誤，為政界同市民茶餘飯後加添咗唔少趣味！議員郭偉強尋日(21日)喺立法會發言時，誤將英國報章《衞報》稱為世界衞生組織所擁有，唔少政界人士當然把握機會「抽水」。

郭嘅立法會同事、醫學界議員陳沛然就喺Facebook(fb)發文，對於郭將開首有個「衞」字嘅名稱當成同世衞有關，陳就形容呢個講法好適合電視台拍綜藝節目，仲舉咗幾個姓「衞」嘅例子，例如戲稱某連鎖手機零售商係「世界衞生組織的訊息」，仲笑言歌手衛蘭呢個名，其實係「世界衞生組織市買蘭花」咁解添！

而喺疫情下，唔少區議員都睇實衞生署每日嘅新聞公報，然後喺fb發布當區疫情資訊。葵青區議員冼錦豪尋晚(21日)發文時，亦笑言《衞報》並唔係世衞嘅報章，而係「衞生署新聞公報」嘅簡稱喎！至於作為事件主角嘅郭，其fb亦成為唔少網民嘅「抽水聖地」，有人就問點先可以訂到世衞所出嘅《衞報》，亦有人希望郭可以解答到底衞生紙係咪都係世界衞生組織嘅。郭近日風波不斷，希望佢喺即將來臨嘅新一個農曆年可以轉轉運，同埋學識點樣做fact check（事實查核）喇！