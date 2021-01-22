議員批評攬炒派禍港　促政府監察教師免政治入校園

立法會今早(22日)繼續就2020施政報告致謝議案進行辯論，商界議員廖長江批評「攬炒派」禍港，在政界的議員為政治目的將違法行為戴上光環；校園則成為黑暴溫床，有教師別有用心把政治帶入校園，向學生灌輸失實言論以抹黑政權，冀政府主動監察教師的言行及操守。

施政報告提出強化教師校長入職、在職及升職前培訓工作，及嚴肅跟進失德教師的案件。廖長江在立法會發言時表示，希望政府能主動監察教師言行和操守。

本港失業率高企，政府統計處10月至12月數字，15至19歲的失業率高達17.6%，20至29歲人士的失業率約11%，廖形容年輕人求職已陷入冰河期，政府應做好青年發展工作，優化青年「三業三政」、即學業、就業等政策。

議政方面，廖提到除了透過青年委員自薦計劃，逐步提升年輕人諮詢委員會及法定組織的比例外，也可將和年輕人切身的政策特別進行諮詢，或聯同政黨合作，舉辦實體和線上對話，擴闊他們發表政見的空間，他期望政府一系列的政策能落實到位，培養學生正確價值觀，鼓勵他們把握機遇。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，部分青年欠缺尊重、包容及法治精神，接受了「違法達義」的思想洗腦，批評年輕人國家觀念和民族意識薄弱，指其成因不單在於國民教育的缺失，還包括通識教育上的執行問題。他指出，通識科的設立原意在於培訓學生成為有見識、負責任；認同國民身份、具備世界視野；懂得尊重多元視野、文化及觀點；能夠掌握批判、反思和獨立思考能力的良好公民，惟實際卻未能做到，更令學生被偏激的歷史觀、價值觀和政治觀誤導，促請政府盡快向通識科進行改革，強調這是立法會絕大多數議員的共識，惟批評教育局至今未提出具體措施解決有關問題。