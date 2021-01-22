港府考慮「疫區」推禁足令　區議員批混亂質疑成效

「疫區」油麻地及佐敦一帶爆疫未止，消息指港府考慮周末期間於佐敦實施禁足令強制檢測，當區區議員余德寶指暫未收到相關消息，但他質疑禁足成效，疫區內多以私樓為主，有大半為「三無大廈」，難以掌握屋內居住人數，不排除有人已經提早離開。他又質疑，現時多幢大廈污水驗出有新冠病毒，但暫沒有人染疫，若當局選擇讓他們在原址禁足，恐怕無病都變有病！

港府昨夜（21日）宣布再多5幢因污水樣本檢測持續驗出有新冠病毒，故須納入強制檢測範圍，包括廟街108-116號漢興商業大廈、廟街118號、吳松街1-3號創遠樓、吳松街5-11號、吳松街15-17號金源樓。惟翻查衞生防護中心資料，該5幢大廈均未有出現確診個案，余德寶表示，不排除大廈內已有環境污染，認為應該撤離比禁足更適合。

此外，油麻地及佐敦一帶有大半為「三無大廈」，余質疑當局沒有掌握屋內居住名單，系統混亂；而且他們大多以基層為主，倘若禁足數日的話等於口停手停，認為後局亦需要考慮補貼方案。

港府早前於沙田乙明邨明恩樓推出首個「封樓令」，約3,100名居民出示強制檢測證明才可外出，分別有沙田民政事務處、警方、醫療輔助隊，房協職員等人員協助；惟當局當時於凌晨推出相關規定，引來居民怨聲載道，指無法外出工作及赴約等。