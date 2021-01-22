「疫區」連環爆疫 碧街單日多10人中招 唐宮小聚1員工確診

油麻地及佐敦一帶爆疫未止。

新冠肺炎疫情無日無之，本港昨日（21日）新增70宗確診個案，油尖旺區昨日再次單日多33宗個案，涉及21幢大廈，當中10人居碧街13至25號。油麻地佐敦道瑜德大廈昨日單日多3人確診，累計最少12名居民中招。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，其他地區疫情持續，深水埗區單日多4宗個案，有3宗為指定區域內的南昌街南方樓；另一宗來自李鄭屋邨道德樓。另外，九龍城區增5宗個案，包括黃埔花園紫荊苑增3宗；元朗區增6宗，當中2宗居嘉湖山莊麗湖居9座，元朗溱柏8座及朗屏8號5座均有人中招。

此外，再增最少12間食肆有患者足迹，位於沙田新城市廣場3期唐宮小聚一名居深水埗南方樓的員工確診，該店在Facebook上公布，昨日起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。該店指染疫員工的最後上班日為1月19日。

新增餐廳有患者足迹名單：

九龍

●尖沙咀 漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar

●尖沙咀 國際廣場 彩薈軒

●油麻地 現時點 好彩大酒樓

●旺角 彌敦道 594-596 號 紅茶

●大角咀 奧海城2期 金滿庭

●觀塘 啟田商場 和味餐室

●觀塘 麗港城商場 豪宴海鮮酒家

新界

●沙田 新城市廣場3期 唐宮小聚

●葵青 安蔭商場 君逸軒酒家

●屯門 華都商場 雲南小鍋米線

●元朗 上村12A號 恩記茶餐廳

●元朗 怡豐花園 日本料理嘉兵衛