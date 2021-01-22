教育工作監管不足　議員批政府責無旁貸

施政報告提出，向18歲以下在修例風波觸犯非嚴重罪行的被捕人士接受警司警誡守行為的建議，金融服務界議員張華峰今早(22日)在立法會辯論致謝議案時表示支持，建議有助修補社會撕裂及緩和對立的矛盾。另有議員認為在課室安裝閉路電視集中拍攝教師授課情況利多於弊，相信有助監察教學情況。有議員批評，政府無履行監管者的責任，致每年都有學生騎劫開學禮和結業禮散播港獨訊息，亦有部分教師宣揚港獨荼毒學生。

張華峰指反修例風波中被捕的年輕人，是被居心不良的人士煽動才會走上街頭犯案，希望年輕人可得到改過自新的機會。惟他批評，政府未有履行監管者的責任，每年均有學生騎劫開學禮和結業禮並散播港獨；又指有教師專業失德、宣揚港獨荼毒學生。他指出反修例風波中超過1萬名被捕人士，當中有4成為學生，反問教育局是否對此沒有責任，認為倘若局方監督學校嚴格處理問題，香港教育不會淪落如斯田地，要求局方盡快考慮修訂教育專業守則，防止教師毒害下一代。

議員張宇人認為，於課室安裝閉路電視拍攝教師授課情況利多於弊，相信有助監察教學情況，亦可在教師受誣衊時還教師清白，不會「口同鼻拗」，而學生告病假時，也可以在網上重溫課堂。他稱不少補習社會設有錄影課堂，又舉例指他於60年代在美國留學時，已可翻看課堂片段，希望教育局局長楊潤雄「盡快諗諗佢」。

批發及零售界議員邵家輝發言時強調通識科必須改革，並質疑由中學校師教授通識科的做法是否恰當，同時對如何釐定教材、評分準則等的標準感到奇怪。他又指在讀書的年代，若有學生若果太頑皮會被記缺點、小過或大過，嚴重者更會被「踢出校」，形容有關做法可以令學生不會亂來，強調學生的品行才是最重要。