發放輪公屋津貼後或不再推N無津貼　議員促港府三思

本港公屋供應嚴重不足，市民輪候上樓期愈來愈長，政府無力解決現況，只能向輪候公屋逾3年的合資格人士提供現金津貼，但就表明未來或不會再推N無津貼。有議員指，有關計劃是「兩班完全唔同嘅受惠者」，促勞工及福利局局長羅致光三思。工程界議員盧偉國擔心出現企業倒閉潮和市民失業潮，建議政府設立失業援助金以及失業轉型基金。

立法會今日(22日)續辯論施政報告致謝動議，議員柯創盛指希望政府將向輪候公屋人士發放的現金津貼，與劏房租金掛鈎，由於他們會將部分津貼用以交租。柯形容政府要「為人為到底、送佛送到西」，租務管制需同步進行。柯又批評，政府不應以推出現金津貼試行計劃為藉口，而不再派發N無津貼，因有關計劃的受惠者完全不同，促政府重新評估。對於政府表示已成功覓得未來10年興建公屋的用地，柯提醒政府不能沾沾自喜，又指現時改劃、諮詢以至申請住屋的程序非常冗長，認為政府要明確規劃各部門的工作。

工程界議員盧偉國指，現時本港失業及就業不足情況十分嚴重，加上政府或計劃在農曆新年前後進一步收緊防疫措施，擔心會引致企業倒閉潮和市民失業潮。他又稱其所屬的經民聯支持設立為期6個月的失業援助金，以每人每月8,000港元為限，相信有時限的協助不會對公共財政造成長遠負擔；又建議設立10億港元的失業轉型基金，協助失業人士轉型或創業。

另一議員麥美娟指，政府行政失當加劇房屋供應問題，現時有劏房户要露宿街頭，中產家庭則「碌爆卡、用嚟交租」。她同樣憂慮租金津貼會「落咗業主袋」，促請盡快實行租務管制。麥補充，劏房戶過去不停投訴被濫收水電費，她早前提出私人條例草案，訂明業主只可向租戶收取水務署徵收費用的水平。由於涉及政府政策，需得到特首林鄭月娥的書面同意，她指昨日已接獲書面同意，而回覆亦指水務署正進行相關的條例修訂，並提供熱線，方便日後執行工作。

對於不少議員提及增設失業援助金，勞工及福利局局長羅致光則表示，香港失業援助的第一線是由僱主所發放的遣散費或長期服務金，指雖然有不少失業情況，但僱主所發放的比法例要求更優厚。至於60至64歲的乘車優惠方面，羅則指有部分議員受報章標題的影響而產生誤解，重申指由於要調整系統的硬件和軟件，以及需要發出約60萬張個人八達通，故推行目標為2022年第一季，並會在5年檢討票價一次。