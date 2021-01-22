男警涉影裙底被揭後疑刪照毀證　保釋期間禁接觸證人

一名男警涉嫌在去年8月，在休班於港鐵太子站偷拍一名中年女子裙低春，東窗事發後更被指在站內員工室刪除該些照片。該男警被落案控告遊蕩導致他人擔心及作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為2罪，案件今（22日）在西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案押後至3月5日再訊，期間被告准續以1000港元保釋，期間不得接觸控方證人。

28歲被告吳世平，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2020年8月25日，在彌敦道港鐵太子站A出口AE1扶手電梯的公眾地方遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。他另被控於同日，在港鐵太子站員工室內，意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即刪除了描畫女子X的裙底照片。

被告由當值律師代表，申請押後答辯以索取文件，及讓被告聘請私人律師。控方指由於被告知悉受害人身份，故希望法庭可以增加不得接觸控方證人的保釋條件，辯方沒有反對。據了解，事主年約30餘歲，並不認識被告。事發時感覺到被人偷拍，即時截獲被告，被告涉在警方到場前刪除照片。