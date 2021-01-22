樓市「綁到實一實」市民換樓難　議員促政府審視辣招

港府早前在各界促請下決定撤銷工商舖的辣招稅徵費，但商界議員林健鋒指出，本港房屋問題是民生和政治問題，住屋成本太高甚至會迫使人才移民，政府早前取消了非住宅物業雙倍印花稅，認為政府有必要審視其他「辣招」，批評政府將樓市供應「綁到實一實」，加上按揭成數低的情況下，現時市民若想將物業抵押或換樓遇上很大困難，直言「政府唔可以企硬、諗到唔諗，以為坐喺寫字樓、睇吓電視，就知會發生乜嘢問題。」

他又批評政府的表現有許多改善空間，例如工程出現拖延、超支，做事僵化、死板，部門推波卸責、拖拖拉拉。對於政府指10年公營房屋供應達標，林批評有關用地若非零零碎碎，便是位於偏遠的新發展區等；又批評所為「公營房屋夠樓」，只是將公私營房屋供應由「六四比」改成「七三比」，形容做法只是「拆東牆、補西牆」，擔心私人樓宇供應或將於2023年出現斷崖式下跌，促請當局應就問題向公眾解說。林又指出，在目前資訊爆炸的年代，負面消息容易在網上發酵，甚至衍生不同陰謀論，認為政府必須要「貼地」，令政府的工作更貼近民意，改變公務員固有「少做少錯、唔做唔錯」的思維，敦促政府必須多做實事。

發展局局長黃偉綸發言時強調政府已成功覓得未來10年興建公屋的用地，同時已完成檢視棕地，已物色8組的棕地，當中7組已展開可行性研究。此外，局方物色到210幅用地可作改劃，分別有140幅及20幅用地已完成及正在改劃。至於土地先導計劃，己有10個初步計劃，正進行諮詢及倡議交流工作。

在文物保育方面，黃強調當局不會繼續清拆主教山配水庫，未來會以保育為主，而古物諮委員會將於3月對此進行評級。他又透露「躍動港島南」辦事處將於數周內開始運作。