指控男同事言語性騷擾　洗碗女工入稟索償48萬元

要獨力養育兩子的寡婦，3年前受聘於油塘中心一間餐廳任洗碗工時，指稱受到兩名廚師言語性騷擾，包括指她沒丈夫及久沒性事，「不如你畀我X，或者你勾引我阿叔，佢會對你好，你乜都有得食」，又在她面前討論性事及召妓，令她精神受困，更一度需入院治療。寡婦雖曾向僱主投訴但不獲理會，之後更被辭退。她透過平等機會委員會入稟區域法院，控告其僱主及該集團兩名廚師違反《性別歧視條例》，及要求他們賠償約48萬港元，並作書面道歉。

申索人姓陳，母語為普通話；3名答辯人分別是許家富經營新APM小廚、易家華及易志龍。申索人在入稟狀指，她丈夫早年離世，她需獨力撫養兩名兒子，並在2018年4月至2019年4月於涉案餐廳任職，而兩名易姓被告則為廚師。

申索人聲稱，在2018年11月至前年3月間，多次受到姓易二人的言語性騷擾，跟她說：「男人就係要X人X，唔通畀你個仔X咩，梗係畀我X啦」；當她與另一名男同事交談時，二人又會跟該男同事戲謔說「佢係唔係俾佢個X你睇」等，又會在她在場時討論性話題及召妓，令她感到被冒犯、侮辱及受威嚇，更令她的焦慮抑鬱症惡化，並須入院接受精神科治療。

申索人向僱主許家富投訴，惟許不但未有處理，更着她忍耐，甚至參與性騷擾行為，在她面前任由易志龍摸他下體開玩笑。申索人因而與三人關係變得惡劣，並於2019年4月被辭退。另申索人指工作期間曾被易家華以湯杓襲擊受傷，才揭發僱主沒為她購買勞工保險，亦沒有作強積金供款。