客拒印巴籍外賣員送餐涉歧視　戶戶送永久終止其帳戶

有顧客在訂單上寫上拒絕印巴籍外賣速遞員送其外賣的要求。

油尖旺區近日成新冠肺炎「疫區」，確診者中有不少屬少數族裔。有油尖旺區議員接獲投訴，指最近外賣平台戶戶送(Deliveroo)上，有顧客在訂單上註明不要印度裔及巴基斯坦裔外賣速遞員送其外賣，批評為種族歧視的行為。戶戶送其後回應指對事件零容忍，已永久終止該名顧客的帳戶。

油尖旺區議員陳嘉朗昨晚(21日)在其Facebook表示，有戶戶送外賣速遞員向其投訴，指最近平台收到訂單上，附註寫明有客戶要求不要印度裔及巴基斯坦裔外賣速遞員。陳批評事件涉違反《種族歧視條例》，不但影響到外賣速遞員的士氣，更影響到他們的工作機會，並就此事去信戶戶送。

他其後在貼文中轉載戶戶送的回應，指該公司對事件十分重視及難過，重申絕對不能接受有關言論，並強調對針對其送餐專員的種族歧視問題採取零容忍政策，亦無法接受是次詆毀行為，社會亦不會對此有所容忍。戶戶送又指已即時進行調查，並永久終止該名顧客的帳戶。