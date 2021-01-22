施政報告致謝動議以40票贊成2票反對獲通過

香港回歸以來，因為泛民主派議員對施政不滿，在立法會分組投票下，大部分施政報告致謝動議被否決，而今屆政府上任後，雖則特首林鄭月娥在2017年及2018年兩份施政報告的致謝動議均獲通過，但2019年施政報告致謝動議，因反對派議員攬炒，令內務委員會遲遲未能選出正副主席，未能把動議放入議程。最新一份施政報告致謝動議以40票贊成、2票反對獲得通過。投下反對票的議員是熱血公民議員鄭松泰及醫學界議員陳沛然。

林鄭於2017年上任，當年發表的首份施政報告致謝動議以43票贊成、15票反對，獲得通過，為過去9年來首次，當時更有3名時任泛民主派議員就致謝議案投下贊成票，分別是梁繼昌、葉建源及李國麟。

2018年發表的第二份施政報告的致謝動議亦以41票贊成、20票反對、1票棄權下獲得通過。惟在2019年，因應反修例風波，泛民議員在林鄭進場時，不斷叫喊阻礙會議，改為以錄像形式發布第三份施政報告。當時亦因內會選主席風波持續，遲遲未能選出正、副主席，無法處理當時致謝動議安排，指將押後處理，惟最終不了了之。

林鄭原訂於去年10月中旬發表新一份施政報告，但臨時決定上京參與不同部委協調會議，商討一系列中央支援特區的政策，而延遲至去年11月宣讀施政報告。不單是她任內首次押後宣讀施政報告，亦是泛民主派議員總辭後，首次沒有民主派在席的一次。立法會會議受疫情影響加上休會，於今年1月20至22日才就致謝動議進行辯論。