警方新界反三合會行動　拘131人包括南亞爪牙

為打擊區內三合會活動及堵截他們的收入來源，警方新界北總區刑事總部聯同屯門警區於去年12月中開始展開代號「烈陽」行動，在近一個月內拘捕131人，包括92男及39女(17至65歲)，分別涉嫌販毒、藏毒、走私及售賣未完稅香煙、縱火、非法經營賭博場所、藏有攻擊性武器、刑事毀壞和違反禁聚令等罪。

新界北總區反黑組陳爾桁督察表示，留意到疫情令本港經濟轉差，有黑社會成員特意招攬一些正待業的南亞裔人士，以每宗交易分佣百分之5的可觀報酬，利誘他們進行販毒活動。去年12月17日，警方突擊搜查元朗丹桂村一間鐵皮屋，在屋內檢獲約48克、市值約9萬港元的懷疑可卡因及大量毒品包裝工具，並以涉嫌販賣危險藥物拘捕3名男子(29至53歲)，包括2名印尼籍人士。其中一名印尼籍人士已被控販賣危險藥品，案件已於12月19日提堂，並押後至今年2月9日等待進一步調查。

另外，警方透過情報搜集及分析，得悉有三合會背景人士走私及售賣未完稅香煙，並將貨物儲存在新界一些隱蔽貨倉，透過網上社交平台在全港不同地方以送貨方式售賣。警方聯同海關進行跨部門合作，本周二(1月19日)在打鼓嶺搗破一個貨倉，並檢獲超過1680萬支私煙，估計值逾4640萬港元。執法人員在行動中拘捕2名本地男子及3名懷疑非法入境男子(28至52歲)，所有被捕人士已交由海關跟進。

警方亦留意到不論非法及合法的娛樂場所，在剛過去的聖誕及新年罔顧疫情及禁聚令，仍然繼續暗中營業。警方展開一連串執行行動，亦於屯門破獲一個由三合會操縱的賭檔，拘捕25人。而在過去的12月31日除夕夜，警方巡查屯門一間桌球室，以違反禁聚令拘捕2名員工，並票控在場15名顧客。2名被捕人士已被檢控，下周三(1月27日)在粉嶺裁判法院提堂。

屯門警區署理警司武少禧指出，該警區成功破獲多個由黑幫操縱的非法場所，並偵破近日多宗涉及黑幫的案件，成功拘捕73男29女(16至62歲)，當中大部分有黑幫背景。

行動中，警方發現有黑幫分子租用位置偏遠的村屋，貪圖其交通不便、少外人進出，藉此掩人耳目作儲存毒品及販毒用途。警方經深入調查後，鎖定屯門屯子圍的一間村屋，在上月18日上門搜查，在屋內起出約33克懷疑可卡因、8克俗稱K仔的懷疑氯胺酮、一把牛肉刀、約1萬港元現金及一批毒品包裝工具，並拘捕3名男子，當中一名男子已被落案起訴販賣危險藥物罪。警方相信行動已破獲該個已運作約2個月的毒品分銷中心，正追緝集團幕後主腦，不排除有更多人被捕。

另外，在疫情影響及警方積極打擊下，三合會亦收入大減，有黑幫為增加收入來源，不惜向街市菜檔、運輸工人、賣飯盒的小販等「埋手」，向他們勒索數千港元不等的保護費。警方接獲情報後主動出擊，鎖定一個黑幫集團，以涉嫌勒索及刑事毀壞拘捕20人。

新界北總區刑事總部張文俊警司強調，打擊三合會有組織罪行一直是警務處處長的首要行動項目之一，今次行動取得滿意成效，充分展示警方對打擊黑幫相關罪行的決心和能力，警方將繼續採取情報主導策略，打擊黑幫人物及非法活動。張文俊亦呼籲，鑑於現場疫情嚴峻，市民應協助政府全民抗疫，切勿以身試法，光顧該些暗中經營的娛樂場所。