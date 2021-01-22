司機企圖向警擲磚罪成囚9月　官認同警開胡椒球槍制止

2019年10月27日旺角反修例衝突中，一名六旬貨車司機被指拾起磚頭企圖掟向一名警長，警長向他連發5枚胡椒球彈，他拔足逃跑最終被捕。案件早前經審訊後，該名司機今日(22日)在九龍城法院被裁定企圖襲警罪罪成，被判監禁9個月。裁判官鄭念慈表示，被告雖沒將磚頭掟出，案中無人受傷，但現場有人向警掟雜物，被告拾起磚頭作勢投擲，無疑是火上加油，若非警長當機立斷發射胡椒球彈制止，而磚頭又掟中警員身體脆弱部分的話，後果將非常嚴重，故判刑必須具阻嚇性。

63歲被告曾偉光，被控於2019年10月27日在旺角亞皆老街65號新之城外企圖襲擊警長X。辯方在審訊期間，指被告小三程度，只懂讀寫簡單中文，不明白會面紀錄及羈留人士通知書的內容，其所謂招認口供乃警員憑空杜撰。

不過鄭官裁決時指，若被告的供詞屬杜撰，當中沒可能出現一些能令他開脫的答案，例如他被問為何身處非法集結現場，他答是湊熱鬧；警員在他身上搜出鎅刀，他解釋自己做貨車司機，鎅刀用作「鎅貨」。而被告身為司機，若不懂閱讀中文，他沒可能通過駕駛執照的筆試，因此接納被告的口供可以呈堂。

鄭官裁定X是誠實可靠的證人，相信他準確描述案發經過。辯方指被告事發時被胡椒彈彈中右腳，他彎腰搔癢，卻遭X誤會蹲身拾磚。但鄭官認為現場情況混亂，任何人遇上警員在場的情況都應特別小心，被告沒與警保持安全距離，反將自己置身於現場，其說法令人難以置信。