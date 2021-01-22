富榮花園2座納強檢但無採樣站　居民去黃大仙檢測避往佐敦

衞生署昨（21日）公布多5幢大廈被納入強制檢測，包括「佐敦指定區域」以外的富榮花園第2座，繼兩個單位出現相關個案後，再多1個單位有源頭不明個案，但有當區區議員向東網表示，直至今早（22日）未有檢測車到場或派發檢測樽，居民需到佐敦疫區一帶作檢測，恐增加感染風險，不少居民寧願跨區到黃大仙進行檢測。東網正向衞生署查詢。

昨日新增個案中有31人住油尖旺區，14人住在佐敦指定檢測地點，其中1人住在核心區域。目前油尖旺有兩個流動採樣站，為接受強制檢測的當區居民提供檢測服務，分別是佐敦寶靈街官涌市政大廈官涌體育館，以及廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（玉器街），開放至下周日（24日）。

油尖旺區議員李偉峰指，昨日及今日均有向當局反映冀望安排檢測車或派發檢測樽，但至今仍未有交代，與區內早前安排完全不同，居民對此極為困惑。他指，雖然油麻地及佐敦有流動檢測站，但有居民表示擔心該區疫情嚴峻，為免增加感染風險和耽誤強檢令，寧願到黃大仙廣場的流動採樣站進行檢測。

他認為有關情況並不理想，加上步行至最近的流動採樣站需時20分鐘，不利當區長者，而且深水埗疫情同樣嚴峻，不少居民都不願到該區作檢測。他指，受影響單位約220戶，共約800人，希望當局可到場派發樣本樽，或者在西九龍政府合署設立流動檢測站。