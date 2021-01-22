奪命垃圾槽事件接二連三　團體籲正視設計問題

本港再次發生清潔工跌入垃圾槽墮斃悲劇，事件再令人關注垃圾槽設計安全問題。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文，今晨(22日)前往事發的屯門山景邨景樂樓了解事件，惟因未能進入垃圾房，暫時未能視察實際情況。她表示山景邨屬舊式公屋設計，相信與其他舊式公屋的垃圾房設計相似。過往有工人墮入垃圾槽，相信是垃圾槽設計上有問題，若有垃圾卡於槽內，工人需要用工具或者用力氣將垃圾推落，惟槽口高度及膝，工人容易失重心，整個人跌入管道內。

蕭續指，由於以前發生多宗同類型意外，有人建議在垃圾房加裝安全帶，正聯絡有關部門了解現瑒的實際情況。她亦不排除兼職工人或散工，沒有足夠的安全訓練便開工。另外，業界曾經反映，1個工人做3個工人的工作，工人可能心急處理垃圾時，未有留意安全。最後，她呼籲住客將大型垃圾自行送到樓下垃圾房，減低工人的工作量。

香港房屋經理學會會長余珍亦指出，本港現時仍然有不少與山景邨同款的樓宇存在，相關業主或法團有責任保護員工包括外判工人的安全。該學會提醒相關業主或法團必須正視這個問題，除安全因素外，如大廈出現任何嚴重意外，亦有機會導致未來第三者保險保費上升。勞工處多年前亦已發出有關安全操作的指引，除了加強清潔工人的培訓外，更建議將垃圾槽口收細，並改發細碼的垃圾膠袋給住户，以提供一個較安全的工作環境給工人。

此外，多年前亦有清潔工會幹事痛陳舊式公屋垃圾槽使用多年，一直存在安全隱患，房署應在槽口加裝安全設施，或如新型公屋一樣停用垃圾槽，改用垃圾車清理垃圾。另有工程師學會前任會長稱，指公屋垃圾槽安全確存在問題，房署可加強安全措施，或強制戴上安全帶才可接近槽口工作，以策安全。